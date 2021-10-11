«Ак Барс» одержал победу над «Барысом» со счетом 6:3

Во время матча Данис Зарипов смог забить свою первую шайбу в сезоне. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

10 октября «Ак Барс» обыграл «Барыса» в гостевом матче, который состоялся в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена». Финальный счет – 6:3. Сообщает пресс-служба казанского клуба.

После игры с «Металлургом» тренерский штаб решил скорректировать состав. В итоге, вместо Никиты Лямкина, Пера Линдхольма, Даниила Тарасова и Артёма Лукоянова на лед вышли Марк Янчевский, Михаил Глухов, Данис Зарипов и Александр Бурмистров. Александра Квартальнова в заявку включили 13-м нападающим.

Уже в начале первой 20-минутки хозяева отхватили два удаления. Первое из них «Ак Барс» реализовать не смог. А во время второго Кристиан Хенкель смог завершить точный пас Даниса Зарипова – 1:0. Второй гол на счету гостей появился спустя минуту. Его забил Дмитрий Кагарлицкий. На седьмой минуте «Барысу» удалось сократить преимущество в две шайбы. Первым голом на счету хозяев отличился Якоб Берглунд.

Во втором периоде больше инициативы проявлял «Ак Барс». На 24-й минуте матча Николай Коваленко на пятаке один расправился с Мартинссоном и вратарем «Барыса» – 3:1. Далее казанскому клубу удалось реализовать еще одно большинство. Кирилл Панюков смог отбить пас Галимова и в касание поразить ворота «Барыса». В середине периода «Барыс» снова сократил отрыв – гол забил Валерий Орехов. Но уже через 33 секунды «Ак Барс» совершил контратаку, что позволило Данису Зарипову забросить первую шайбу в сезоне. «Ак Барс» прилично разогнался и в конце второго периода забил еще одну шайбу, автором которой стал Кагарлицкий.

В третьем периоде главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис решил заменить вратаря и выпустить на лед Никиту Бояркина. Во время последней 20-минутки хозяевам все же удалось забить третью шайбу – Егор Шалапов своевременно отреагировал на шайбу и отправил ее в ворота гостей. Финальный счет матча – 6:3 в пользу «Ак Барса».

В турнирной таблице Восточной конференции команда Дмитрия Квартальнова все так же держится на четвертом месте. На ее счету 23 очка за 17 игр.

12 октября в Уфе состоится «зеленое дерби». Матч «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» начнётся в 17:00.