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Общество10 октября 2021 18:24

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров выразил соболезнования в связи авиакатастрофой в Татарстане

Трагедия унесла жизни 16 человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Он передал слова соболезнования от имени всех жителей Приволжского федерального округа.

Он передал слова соболезнования от имени всех жителей Приволжского федерального округа.

Фото: Василий Вахрин

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров направил официальное письмо с соболезнованиями по поводу гибели людей при авиакатастрофе в Татарстане.

- От имени всех, кто живет в Приволжском федеральном округе, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета. Это большая трагедия для всех нас, сложно поверить, что так внезапно может прерваться жизнь. Нет верных и достаточных слов, которые выражают наше сочувствие, боль и горечь утраты. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим, - говорится в обращении Комарова.

Напомним, 10 октября легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53. Также 11 октября объявлен в республике днем траура.