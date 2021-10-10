В Татарстан из-за авиакатастрофы с 16 погибшими вылетел врио главы МЧС России Александр Чуприян

Вместе с Чуприяном прибудет и медицинская бригада отряда ЦЕНТРОСПАС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Набережные Челны в связи с произошедшей в Татарстане авиакатастрофы, которая унесла жизни 16 человек. Вместе с ним была отправлена и рабочая группа чрезвычайного ведомства.

- Это сотрудники центрального аппарата, психологи и медицинская бригада отряда ЦЕНТРОСПАС, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, 10 октября легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53. Также 11 октября объявлен в республике днем траура.