В Набережных Челнах тела погибших при крушении самолета L-410 начнут выдавать 11 октября

Самолет рухнул при попытке пилотов совершить аварийную посадку. Фото: МЧС Татарстана

Во время пресс-подхода первый зам руководителя аппарата президента Татарстана Ильнур Гарипов сообщил журналистам, что тела погибших при авиакатастрофе в Мензелинском районе начнут выдавать утром 11 октября.

Происходить это будет именно в Набережных Челнах. Тела были доставлены патологоанатомическое отделение местной БСМП.

По словам Гарипова, с родными погибших сейчас работают психологи, а в городской гостинице «Татарстан» для них забронированы номера. Родственникам будут предлагать организованный проезд в Набережные Челны.

Напомним, 10 октября легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53. Также 11 октября объявлен в республике днем траура.