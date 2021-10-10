Перед крушением самолета L-410 в Татарстане пилоты на высоте 70 метров сообщили о трудностях

Воздушное судно рухнуло в Мензелинском районе. Фото: МЧС Татарстана

По словам президента Татарстана Рустама Миниханова, пилоты сообщили о возникших трудностях, когда самолет набрал высоту в 70 метров, они запросили вынужденный посадку. Михаил Беляев и Александр Зыков попытались увести самолет налево, чтобы не упасть на дома с людьми. При падении самолет задел, стоящий автомобиль «Газель».

11 октября в Татарстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета L-410. Кроме того, по поручению президента республики Рустама Миннихнова была создана специальная комиссия по оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим, и по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим

Напомним, в это воскресенье легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53