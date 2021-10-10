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Происшествия10 октября 2021 12:45

В Татарстане 11 октября объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета L-410

Спасатели извлекли из искореженного воздушного судна 16 тел
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Самолет упал в Мензелинском районе Татарстана.

Самолет упал в Мензелинском районе Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

11 октября в Татарстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета L-410.

Кроме того, по поручению президента республики Рустама Миннихнова была создана специальная комиссия по оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим, и по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим

Напомним, в это воскресенье легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53