В Татарстане 11 октября объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета L-410

Самолет упал в Мензелинском районе Татарстана. Фото: МЧС Татарстана

11 октября в Татарстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета L-410.

Кроме того, по поручению президента республики Рустама Миннихнова была создана специальная комиссия по оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим, и по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим

Напомним, в это воскресенье легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53