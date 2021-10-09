В Казани Рустам Миннихнов посадил дерево

В акции по высадке деревьев Татарстан участвует уже в третий раз. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 9 октября, в Казани около Детской республиканской клинической больницы президент Татарстана Рустам Мининханов принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Глава региона вместе с волонтерами посадил ели и сосны.

Отметим, Татарстан принимает участие в этой акции уже в третий раз. В рамках ее в эту субботу деревья сажают во всех районах республики. Так, например, под Казанью это было сделано возле сел Тарлаши и Старое Шигалеево, а также жилмассива Кульсеитово и около деревни Ивановка.