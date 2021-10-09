Только за одни сутки в Татарстане зафиксировали 94 новых случая COVID-19

Только в Казани выявили 42 случая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки было зафиксировано 94 новых случая COVID-19, пять из них являются завозными, а 89 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 27 заболевшим, остальные 67 пациентов будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

Большая часть зараженных за указанные сутки была выявлена в Казани (42 человека) и Набережных Челнах (15 человек).

Всего по состоянию на 9 октября в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 27 734 человек, 23 595 из которых выздоровели, а 788 скончались в результате болезни.