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Здоровье9 октября 2021 13:07

Только за одни сутки в Татарстане зафиксировали 94 новых случая COVID-19

Пять из них являются завозными
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Только в Казани выявили 42 случая.

Только в Казани выявили 42 случая.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки было зафиксировано 94 новых случая COVID-19, пять из них являются завозными, а 89 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 27 заболевшим, остальные 67 пациентов будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

Большая часть зараженных за указанные сутки была выявлена в Казани (42 человека) и Набережных Челнах (15 человек).

Всего по состоянию на 9 октября в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 27 734 человек, 23 595 из которых выздоровели, а 788 скончались в результате болезни.