В Казани число похорон выросло с 40 до 75 в сутки

Ритуальщики считают, что городу все же нужен крематорий. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ранее в Казани в сутки в среднем проходило 40 похорон, а теперь это уже около 75-100 погребений, сообщил в программе «Интервью без галстука» директор одного из ритуальных агентств города Радик Мустафин.

По его словам, с такими темпами вскоре может возникнуть дефицит мест на казанских кладбищах, поэтому нужен крематорий.

Что же касается доходов при такой динамике, то как пояснил Мустафин, немалую часть средств приходится тратить на санитарную безопасность сотрудников во время пандемии коронавируса – это, в том числе, и покупка рециркуляторов в помещения и офисы.

Говоря о погребении больных коронавирусом, директор ритуального агентства объяснил, что забирая тело из «красной зоны» его родственникам показывают через стекло, после чего гроб закрывают и больше уже не открывают, как бы не уговаривали родные усопшего.