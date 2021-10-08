Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 октября 2021 19:07

В Татарстане зарегистрировано еще семь случаев смерти от COVID-19

На этот раз жертвами инфекции стали пятеро мужчин и две женщины
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 788.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 788.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще семь случаем смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали пятеро мужчин в возрасте 82, 80, 78, 63 и 27 лет, а также две женщины в возрасте 83 и 63 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 788.