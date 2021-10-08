В Ульяновске депутаты присоединились к автоволонтерской акции помощи медикам

Парламентарии выполнили более 50 заявок по доставке врачей на вызовы и лекарств больным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновске из-за роста числа заболевших коронавирусом возобновили работу волонтерские центры.

На помощь им пришли и депутаты ульяновской городской думы. Так, 7 октября, парламентарии выполнили более 50 заявок по доставке врачей на вызовы и лекарств больным.

– Каждый автовладелец может выделить время и оказать посильную помощь поликлиникам в своем районе. Это важно не только для врачей, но и для всех жителей города Ульяновска, – отметил депутат Владимир Фадеев.