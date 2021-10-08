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Здоровье8 октября 2021 20:09

В Ульяновске депутаты присоединились к автоволонтерской акции помощи медикам

Их работу возобновили из-за роста числа заболевших COVID-19
Инзиля ШАКИРОВА
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Парламентарии выполнили более 50 заявок по доставке врачей на вызовы и лекарств больным.

Парламентарии выполнили более 50 заявок по доставке врачей на вызовы и лекарств больным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновске из-за роста числа заболевших коронавирусом возобновили работу волонтерские центры.

На помощь им пришли и депутаты ульяновской городской думы. Так, 7 октября, парламентарии выполнили более 50 заявок по доставке врачей на вызовы и лекарств больным.

– Каждый автовладелец может выделить время и оказать посильную помощь поликлиникам в своем районе. Это важно не только для врачей, но и для всех жителей города Ульяновска, – отметил депутат Владимир Фадеев.