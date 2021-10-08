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Общество8 октября 2021 17:33

Новый детский сад в «Салават купере» проходит итоговую проверку

Здание рассчитано на 140 детей
Инзиля ШАКИРОВА
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Сейчас на территории учреждения идёт её благоустройство с размещением детских игровых площадок. Фото: Инспекция государственного строительного надзора Татарстана

Сейчас на территории учреждения идёт её благоустройство с размещением детских игровых площадок. Фото: Инспекция государственного строительного надзора Татарстана

Детский сад «Радуга», расположенный по адресу улица Аделя Кутуя, дом 86 в «Салават купере», проходит итоговую проверку Инспекции государственного строительного надзора республики.

Новое двухэтажное здание детского сада имеет площадь 2963,50 квадратных метров и рассчитано на 140 мест. Здесь предусмотрено всё для общего развития и воспитания детей дошкольного возраста.

Сейчас на территории учреждения идёт её благоустройство с размещением детских игровых площадок.