Новый детский сад в «Салават купере» проходит итоговую проверку

Сейчас на территории учреждения идёт её благоустройство с размещением детских игровых площадок. Фото: Инспекция государственного строительного надзора Татарстана

Детский сад «Радуга», расположенный по адресу улица Аделя Кутуя, дом 86 в «Салават купере», проходит итоговую проверку Инспекции государственного строительного надзора республики.

Новое двухэтажное здание детского сада имеет площадь 2963,50 квадратных метров и рассчитано на 140 мест. Здесь предусмотрено всё для общего развития и воспитания детей дошкольного возраста.

Сейчас на территории учреждения идёт её благоустройство с размещением детских игровых площадок.