В Чебоксарах появится новый многофункциональный центр единоборств

Строительство планируют начать и завершить в ближайшие годы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чебоксарах планируют построить новый многофункциональный спортивный комплекс, где будут базироваться все виды единоборств, развивающихся на территории республики. Его строительство планируется начать и завершить в ближайшие годы.

Такое решение принято для развития в республике спорта и предоставления юным спортсменам площадке для тренировок и проведения соревнований:

- Идея создания в Чувашии Дворца единоборств появилась очень давно, но сейчас как никогда является актуальной. В последние годы большинство федераций показывают достаточно высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях. Более того, в текущем году популярные в республике самбо и кикбоксинг признаны олимпийскими видами спорта, что безусловно придаст новый импульс развитию этих видов единоборств. Не секрет, что в популяризации любого вида спорта огромное значение имеет проведение масштабных соревнований, и такие предложения от всероссийских федераций постоянно поступают. Однако вынуждены признать, что в республике не хватает спортивных сооружений, где можно было бы проводить масштабные соревнования по единоборствам, которые традиционно собирают большое количество как участников, так и болельщиков, - отметил рассказал Василий Петров.