В Набережных Челнах завели уголовное дело об обмане лже-банкира на 2,5 миллиона рублей

Как утверждается, жертва обмана заявила о произошедшем после того, как его арестовали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении четырех жителей Набережных Челнов, в зависимости от роли каждого, возбудили уголовное дело по статьям: «мошенничество», «дача взятки» и «посредничество во взяточничестве». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

В начале еще 2019 года в одной из фирм Набережных Челнов правоохранители проводили проверку. Для этого они изъяли оттуда все необходимые служебные документы.

После чего, по версии следствия, зам директора этого фирмы рассказал своему непосредственному начальнику о том, что у него есть знакомый оперативник, который может решить вопрос о прекращении проверки.

Директор начал переговоры с этим «оперативником». На встречах последний создавал видимость работы в силовых структурах – носил с собой травматический пистолет, выдавая его за боевой. В итоге он договорился с директором о том, что может решить вопрос за 2,5 миллиона рублей.

Руководитель фирмы передал эту сумму «оперативнику» через того самого заместителя и его знакомого. Но до первого дошло только 1,57 миллиона рублей – часть денег забрали посредники.

После этого прошло несколько месяцев, и директор попал под стражу. Сейчас его привлекают к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Директор понял, что его обманули и заявил на обидчиков в полицию.