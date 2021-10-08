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Общество8 октября 2021 14:42

«Санитарный щит» в Казани: открытие ПЦР-центров и усиление контроля в аэропорту

Все это должно быть сделано в кратчайшие сроки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Это нужно, чтобы создать преграду для опасных инфекций.

Это нужно, чтобы создать преграду для опасных инфекций.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 октября во время своего ежегодного послания к Госсовету Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил, что Казань наряду с другими девятью крупными городами России вошла в федеральный проект «Санитарный щит».

Это означает, что в столице Татарстана откроют ПЦР-центры, а также усилят санитарный контроль за прибытием людей из-за границы – в аэропорту Казани. Также такой контроль усилят и в аэропорту Бегишево.

По словам Рустама Минниханова, все это нужно будет сделать в кратчайшие сроки, чтобы создать преграду для опасных инфекций. Он отметил, что в 2021 году на борьбу с их распространением правительство России выделило 2 миллиарда рублей.