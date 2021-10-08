Названы самые популярные фильмы о космосе у татарстанцев

Фото: предоставлено пресс-службой

В дни начала первых киносъемок в космосе аналитики онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ изучили «космические» вкусы зрителей. Судя по их данным, жители республики оценят новый фильм Клима Шипенко – драма и фантастика среди них лидируют по просмотрам.

В России стартовали съемки первого фильма в космосе. Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» со съемочной группой на борту состоялся 5 октября в 11:55 с космодрома Байконур. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вошли в состав основного экипажа МКС и будут работать на станции 12 дней.

Фото: предоставлено пресс-службой

Подробности сюжета готовящегося фильма пока известны лишь в общих чертах: героиня Пересильд, медик, полетит в космос, чтобы прооперировать потерявшего сознание астронавта. Именно такие картины, на пересечении драмы и фантастики, должны особенно нравиться зрителям. В Татарстане на эти жанры в 2021 году приходится 35% всех просмотров МегаФон ТВ.

Непосредственно в топ-3 любимых космических фильмов у татарстанцев в этом году вошли:

1. «Космические рейнджеры» (2021) – история повстанцев, которые хотят отвоевать свою свободу у инопланетян;

2. «Дальний Космос» (2021) – триллер об истории, произошедшей с экипажем космического корабля, направляющегося на Марс;

3. «Битва за Землю» (2019) – сай-фай о захваченной пришельцами планете от режиссера «Изгоняющего дьявола» Руперта Уайатта.

История про будущее человечества с Брюсом Уиллисом «Звездный рубеж» (2021), фильм-антиутопия «Элизиум: Рай не на Земле» (2013) и резонансная драма о катастрофе, произошедшей в открытом космосе «Гравитация» (2013) замыкают пятерку любимых космических полнометражных историй. Среди сериалов в топ предпочтений жителей республики входят «Обломки», «Черная материя», «Интергалактик» и «Первые».