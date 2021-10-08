В Казани до 4 ноября перекрыли сразу шесть улиц

Ограничение действует до 4 ноября Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Казани ограничили движение сразу в шести улицах. До 4 ноября дороги перекрыли в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском и Приволжском районах города.

- Причина ограничения движения – реконструкция автоматизированной системы управления дорожным движением, - пояснили в мэрии города.

Так, движение закрыли на участках рядом с домами №57а на улице Островского, №39 на улице Рихарда Зорге и №17 на улице Хусаина Мавлютова – на пересечении с улицей Сыртланововой. Также перекрыты участки возле домов №2б на улице Залесная, №30г на улице Гаврилова и №3/3 на улице Дементьева.