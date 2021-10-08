В Татарстане с каждым днем выявляют все больше новых случаев коронавируса

За последние сутки пришлось госпитализировать 39 зараженных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике с каждым днем растет число зараженных коронавирусом. Так, если на 7 октября за сутки было зафиксировано 80 случаев, то за последние 24 часа уже 86 случаев.

- Лишь один из них является завозным, остальные – все контактные. В этот раз госпитализация понадобилась 39 больным, а 47 других пациентов будут лечиться на дому, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Также стоит отметить, что за прошедшие сутки больше всего зараженных коронавирусом по-прежнему зафиксировали в Казани и Набережных Челнах – 27 и 14 человек соответственно.

Всего с начала пандемии в Татарстане инфекция была обнаружена у 27 640 человек, 23 544 из которых, в том числе 50 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 781 скончался от коронавируса.