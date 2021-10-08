Из-за роста заболеваемости в Татарстане увеличили мощность ковидных госпиталей

Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе успели открыть ряд новых медучреждений Фото: Александр БОЙКО

Власти Татарстана увеличили мощность ковидных госпиталей. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости в регионе. Сообщают «Казанские ведомости» с отсылкой на Минздрав республики.

Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе успели открыть ряд новых медучреждений. Работу существующих усилили, а некоторые больницы перепрофилировали под ковидные госпитали.

Напомним, правительство Татарстана готовит постановление о дополнительных ограничениях из-за роста заболеваемости. Предполагается, что новые антиковидные меры вступят в силу 11 октября.