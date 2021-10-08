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Здоровье8 октября 2021 10:09

Из-за роста заболеваемости в Татарстане увеличили мощность ковидных госпиталей

В регионе уже запустили в работу ряд новых медучреждений
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе успели открыть ряд новых медучреждений

Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе успели открыть ряд новых медучреждений

Фото: Александр БОЙКО

Власти Татарстана увеличили мощность ковидных госпиталей. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости в регионе. Сообщают «Казанские ведомости» с отсылкой на Минздрав республики.

Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе успели открыть ряд новых медучреждений. Работу существующих усилили, а некоторые больницы перепрофилировали под ковидные госпитали.

Напомним, правительство Татарстана готовит постановление о дополнительных ограничениях из-за роста заболеваемости. Предполагается, что новые антиковидные меры вступят в силу 11 октября.