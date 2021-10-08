В Набережных Челнах организаторами бойкота АЗС заинтересовались правоохранительные органы

Сейчас телеграм-чат бойкотирующих насчитывает 4300 участников Фото: Олег Укладов

В Набережных Челнах правоохранительные органы пригласили инициативную группу бойкота АЗС на беседу. Их предупредили о недопустимости беспорядков. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Бойкотировать заправки водители начали именно в автограде Татарстана. Таким образом они намерены бороться с ростом цен на топливо. Движение набрало обороты, им заинтересовались в других регионах. В связи с этим власти города обеспокоились.

По словам одного из организаторов акции, сотрудники правоохранительных органов всего лишь выяснили, нет ли в планах бойкотирующих радикальных действий. Он заявил, что участникам бойкота это ни к чему. Активность водителям не запрещают, нарушений законов не наблюдается. Однако в телеграм-чате, где общаются водители, были случаи провокации и подстрекательства. Таких участников чата оттуда удаляли.

Если на старте бойкота численность группы составляла всего 300 человек, то сейчас она выросла до 4300 участников. Такие же чаты появились в Казани и Нижнекамске. Как сообщают инициаторы группы, над созданием чатов думают водители Альметьевска, вне Татарстана – автолюбители Башкортостана. Также идеей заинтересовались в Тольятти, Сызрани, Архангельске и Красноярске.