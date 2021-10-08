В выходные в Татарстане сохранится антициклон

Туман с ухудшением видимости, спрогнозированный ранее, будет наблюдаться и на следующий день – 9 октября Фото: Василий Вахрин

Над Татарстаном сохраняется обширный антициклон. Туман с ухудшением видимости, спрогнозированный ранее, будет наблюдаться и на следующий день – 9 октября. Сообщает Гидрометцентр республики.

Погода будет преимущественно без осадков. Туман ожидается в ночное и утреннее время. Ночью температура опустится до 0-6 градусов мороза. Из-за этого, с учетом повышенной влажности, на дорогах может стать скользко. Днем столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов.

10 октября по Татарстану пройдет атмосферный фронт, который увеличит облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночная температура по региону будет колебаться от +4 до -1 градуса. Днем прогнозируют от +7 до +12 градусов.

Антициклон останется, как минимум, до начала следующей недели. Осадков не ожидается.