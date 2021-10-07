В Татарстане зарегистрировано еще семь случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 781. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще семь случаем смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 80, 75, 68 лет, а также четверо женщин в возрасте 81, 77, 72 и 50 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 781.