В Татарстане зарегистрировано еще семь случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 781.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще семь случаем смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.
Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 80, 75, 68 лет, а также четверо женщин в возрасте 81, 77, 72 и 50 лет.
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 781.