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Спорт7 октября 2021 20:25

Футболист «Рубина» попал в топ-500 самых значимых игроков мира

За свои успехи этого удостоился Хвича Кварацхелия
Инзиля ШАКИРОВА
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В топ попал футболист казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия. Фото: Ф/к «Рубин».

В топ попал футболист казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия. Фото: Ф/к «Рубин».

Журнал World Soccer опубликовал список из 500 самых значимых игроков мира, выступающих в данное время. В топ попал и футболист казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия. В этом сезоне он принял участие в 8 матчах РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В списке 500 лучших игроков также оказались российские футболисты Артём Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев и Александр Головин.