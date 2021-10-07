Футболист «Рубина» попал в топ-500 самых значимых игроков мира

В топ попал футболист казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия. Фото: Ф/к «Рубин».

Журнал World Soccer опубликовал список из 500 самых значимых игроков мира, выступающих в данное время. В топ попал и футболист казанского футбольного клуба «Рубин» Хвича Кварацхелия. В этом сезоне он принял участие в 8 матчах РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В списке 500 лучших игроков также оказались российские футболисты Артём Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев и Александр Головин.