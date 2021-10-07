В Казани всех задержанных за кражу из следственного комитета 14,6 миллиона рублей отправили под арест

Все они пробудут за решеткой до 4 декабря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этот четверг Вахитовский районный суд Казани сначала отправил под арест двух подозреваемых в дерзкой краже сейфа из следственного комитета Татарстана, а после избрал такую же меру пресечения и для остальных трех задержанных. В том числе и для следователя-криминалиста, который подозревается в организации этого громкого преступления. Все они должным пробыть в камерах СИЗО до 4 декабря 2021 года.

Напомним, в ночь на 4 октября в центре Казани злоумышленники в масках пробрались в здание четвертого отдела по особо важным делам, закрасили объективы камер видеонаблюдения краской из баллончика, а после вынесли из кабинета на втором этаже сейф. В последнем находилось более 14,6 миллиона рублей и материалы уголовного дела, возбужденного в отношении одного из известных бизнесменов Татарстана.

Троих из подозреваемых нашли и задержали в Альметьевске. Четвертого – того самого следователя-криминалиста, остановили сотрудники ГИБДД, когда тот пытался на своей машине выехать из Татарстана.

Но ест и пятый соучастник, который, как полагается, скрылся с почти со всеми похищенными деньгами. Его пока не нашли.