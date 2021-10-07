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Происшествия7 октября 2021 16:33

В Казани суд арестовал двух первых подозреваемых в краже 14,6 миллиона рублей из следственного комитета Татарстана

Они пробудут в камере СИЗО до декабря 2021 года
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Суд встал на сторону следователей.

Суд встал на сторону следователей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 октября Вахитовский районный суд Казани встал на сторону следствия и отправил под арест двоих подозреваемых в дерзкой краже из следственного комитета Татарстана. Напомним, из здания в центре столицы республики пропал сейф с 14,6 миллиона рублями и материалами уголовного дела одного из известных бизнесменов.

В итоге двое из четырех задержанных пробудут в камере СИЗО до 4 декабря 2021 года, пока идет следствие. Один из них утверждает, что не знал, что идет обворовывать следственный комитет.

Напомним, троих подозреваемых задержали в Альметьевске при них нашли часть похищенной суммы – все купюры являются вещдоком по уголовному делу и их номера были у силовиков. Еще одного подозреваемого – следователя-криминалиста, который может быть организатором этого громкого преступления, остановили сотрудники ГИБДД, когда тот пытался на своей машине покинуть Татарстан. Известно и пятом соучастнике. Именно у него осталась львиная доля украденных миллионов. Пока найти и задержать его не удалось. Мужчина пустился в бега.

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