Рустам Минниханов передал ключи пассажирского катера на сжиженном газе «Чайка СПГ»

Президент Татарстана сейчас находится в Санкт-Петербурге. Фото: president.tatarstan.ru

В этот четверг, 7 октября, в рамках X Петербургского газового форума президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в передаче ключей и документации от пассажирского катера на сжиженном газе «Чайка СПГ».

Это стало результатом подписания соглашения о передаче судна между АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Последняя в итоге передала судно ООО «Газпром СПГ технологии».

Кроме того, в этот день Рустам Минниханов также стал участников церемонии передачи ключей и документации от трактора МТЗ «1221» и экскаватора, которые также работают на сжиженном газе.