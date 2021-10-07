Регистрация бизнеса без СПАМа и кешбэк госпошлин: запустился инновационный сервис для предпринимателей

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Сроком на 1.09.2021 по республике Татарстан зарегистрировано и действует более 130 тысяч бизнесов, а с каждым годом число новых регистраций ООО и ИП увеличивается примерно на 20 тысяч.

Для того чтобы зарегистрировать бизнес, нужно, в первую очередь, обратиться в ФНС и оплатить госпошлину. К сожалению, спустя время предприниматель может столкнуться со звонками спамеров, которые будут всячески навязывать услуги по продвижению бизнеса. Чтобы предотвратить это, новый онлайн-сервис Dokia, который начал свою деятельность в сентябре 2021 года, предоставляет возможность защитить бизнес в Казани и других регионах России от нежелательных звонков, а также благодаря нему можно вернуть госпошлину.

Предлогом создания такого сервиса стало то, что новые предприниматели на протяжении нескольких лет, а именно в период с 2017 по 2020 год, становились жертвами десятка и даже сотни нежелательных звонков, где предоставляли различные услуги – как банковские, так и бухгалтерии. Об этом владельцы бизнесов писали на своих страницах Facebook.

Сервис Dokia, благодаря продуманной системе, отсеивает 96% подобных навязывающих звонков, суть которой заключается в хорошей технологии по защите телефонных номеров.

Несмотря на то, что 2020 год был очень сложным для бизнеса из-за ситуации с COVID-19 и ограничений, связанными с ним, было зарегистрировано более 230 тысяч юридических лиц и 620 тысяч индивидуальных предпринимателей. Таким образом, создание такого нового сервиса как Dokia, сможет экономить как время, так и деньги.

Онлайн-регистрация бизнеса, которая широко развита в России и при которой отсутствует госпошлина, все еще не доведена до идеала: предприниматели, как и раньше, собирают все необходимые документы и предоставляют их налоговой, при этом госпошлина остается обязательной тратой. На данном этапе Dokia более удобна: возможность приготовить пакет документов доступна как с мобильного телефона, так и с компьютера за очень короткое время. Также можно вернуть до 100% оплаченной госпошлины за новый бизнес.

Пользователь онлайн-сервиса может выбрать подходящий ОКВЭД и удобную систему налогообложения, получить квалифицированную консультацию профессионального юриста, связавшись с ним прямо на сайте через онлайн-чат, а также изучить более сотни статей, которые помогут решить популярные вопросы.

Авторы Dokia — профессиональные юристы, бухгалтеры и опытные предприниматели.

Сайт Dokia

Тел.: 8 800 301-82-75

Электронная почта: sm@dokia.ru

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