В Татарстане электрик получил удар током и попал в больницу

"Скорую" на место происшествия вызвали коллеги пострадавшего мужчины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 6 октября в Бугульме во время ремонтно-наладочных работ получил 25-летний электрик получил удар током. Мужчина потерял сознание и был госпитализирован. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавший электрик из субподрядной организации вместе с колегами занимался заменой силовых кабелей и оборудования в трансформаторной будке на улице Комсомольской. Удар током он получил по пока неустановленной причине. «Скорую» на место происшествия вызвали другие электрики.