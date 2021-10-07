8 октября в Татарстане ожидается сильный туман

Осадков при этом не предвидится. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту пятницу, 8 октября, ночью и в первой половине дня на территории республики, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный туман - ухудшение видимости до 500 метров и менее, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Также, по прогнозам его специалистов, в последний рабочий день этой недели осадков не предвидится, ветер будет умеренным, где-то и вовсе слабым. Ночью температура воздуха ожидается в пределах от -1 до -6 градусов (В Казани от -1 до -3, в низовьях до -5), а днем – от +9 до +14 градусов (В Казани от +11 до +13).