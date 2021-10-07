В Казани еще шесть домов признали аварийными

Собственники жилья должны самостоятельно снести эти дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Исполкоме Казани были подписаны постановления о том, чтобы признать в городе аварийными еще шесть домов. Что это значит? Так, согласно документам, данные здания собственники жилья должны самостоятельно снести. Если этого не будет сделано, до дома расселят в течение 5 лет в соответствии с российским законодательством.

Итак, аварийными местными властями в Кировском районе Казани были признаны: дом №48 на улице Односторонка Гривки, дом №12 на улице Можайского, дом №3 на улице Димитрова и дом №6 на улице Самарской.

А в Советском районе города ими стали дома №6 на улице Каспийской и №1а на улице Карьерной в жилмассиве Карьер. Отметим, что большая часть этих зданий имеют несколько этажей и в некоторых из них более десятка квартир с жильцами.