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Общество7 октября 2021 11:25

В Казани еще шесть домов признали аварийными

Власти города постановили их снести
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Собственники жилья должны самостоятельно снести эти дома.

Собственники жилья должны самостоятельно снести эти дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Исполкоме Казани были подписаны постановления о том, чтобы признать в городе аварийными еще шесть домов. Что это значит? Так, согласно документам, данные здания собственники жилья должны самостоятельно снести. Если этого не будет сделано, до дома расселят в течение 5 лет в соответствии с российским законодательством.

Итак, аварийными местными властями в Кировском районе Казани были признаны: дом №48 на улице Односторонка Гривки, дом №12 на улице Можайского, дом №3 на улице Димитрова и дом №6 на улице Самарской.

А в Советском районе города ими стали дома №6 на улице Каспийской и №1а на улице Карьерной в жилмассиве Карьер. Отметим, что большая часть этих зданий имеют несколько этажей и в некоторых из них более десятка квартир с жильцами.