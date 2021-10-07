В Набережных Челнах владельцам в ГСК «Молот» дали разрешение остаться на некоторое время

Новость о ликвидации трех ГСК – «Молот», «Вдоамовец» и «Дружба» – появилась в начале месяца Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Набережных Челнах в ситуации со сносом трех гаражно-строительных кооперативов появились изменения. Владельцам объектов ГСК «Молот» разрешили остаться на прежнем участке на некоторое время. Сейчас договора с исполкомом города у организации уже нет, однако все это время она исправно платила за аренду. Сообщают «Челнинские известия».

Новость о ликвидации трех ГСК – «Молот», «Вдоамовец» и «Дружба» – появилась в начале месяца. Власти города решили расчистить территорию, на которой они расположены. Договоры на аренду с гаражными кооперативами уже давно расторгнуты. Уведомление было направлено заранее.

Площадь ГСК «Молот» составляет 34 гектара. На участке расположены 1800 металлических боксов. На последнем совещании в исполкоме города заявили, что на сегодняшний день земельный участок никому не предоставлен. По факту, там находятся гаражи, поэтому ими пока разрешено пользоваться.