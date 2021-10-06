В школах, вузах и детсадах Чувашии обнаружены активные очаги заболевания коронавирусом

Школьников и студентов переводят на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии ситуация с распространением COVID-19 остается крайне сложной. На прошлой неделе в республике зарегистрировали 603 случая заболевания коронавирусом, что по сравнению с предыдущей неделей больше почти на 10%.

При этом активные очаги заболевания коронавирусом обнаружены в 7 детсадах, 12 школах и в одном среднем профессиональном образовательном учреждении. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики. Из-за этого в 12 классах школ и 2 группах СПО организовано дистанционное обучение учащихся и студентов.

- Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В помещениях образовательных организаций проведена заключительная дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. В 12 классах школ и 2 группах СПО организовано дистанционное обучение учащихся и студентов, - также отметили в Роспотребнадзоре Чувашии.