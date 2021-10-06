Рустам Минниханов обсудил со Светланой Чупшевой дальнейшие шаги по улучшению инвестклимата в Татарстане

Встреча состоялась в Доме правительства Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 6 октября, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.

- Стороны обсудили шаги в части улучшения инвестиционного климата и поддержки предпринимательства, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отметим Светлана Чупшева находится в Казани с рабочей поездкой и уже приняла участие в заседании Кабмина Татарстан по улучшению делового климата для обеспечения развития экономики республики.

На нем, к слову, было отмечено, что Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в России по итогам 2020 года, впереди оказалась только Москва.

- По некоторым позициями Москва сильно продвинулась. Будем брать самые лучшие практики, - заявил на это Рустам Минниханов и добавил. - Это не самоцель - получить хорошую позицию в рейтинге. Это прежде всего приток инвестиций.