В Казани нашли нелегальную свалку размером с два футбольных поля

Там незаконно складировали битый кирпич. Фото: eco.tatarstan.ru

В Советском районе Казани на улице Сибирский тракт экологи обнаружили гигантскую незаконную свалку размером с два футбольных поля. На ней складировали битый кирпич. Сообщает Минэкологии Татарстана.

- В ходе обследования было установлено, что отходы захламили территорию водоохранной зоны около реки Нокса. Общая площадь загрязненного участка составила более 12 тысяч квадратных метров, а объем сваленных там отходов - 18 тысяч кубометров, - отметили в ведомстве.

Экологи нашли организатора нелегальной свалки. В отношении юридического лица были составлены протоколы по административным статьям: «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности» и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».