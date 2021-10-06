К 2022 году в Ульяновской области появятся девять новых турпроектов

Максимальный бюджет одного проекта – 700 тысяч рублей. Фото: Валерий РОМАНОВ

В Ульяновской области планируют создать девять новых туристических проектов. Их намерены реализовать к 2022 году. Сообщает агентство по туризму региона.

- Для турпроектов выделили 4,5 миллиона рублей. Объем привлеченных частных инвестиций составляет более пяти миллионов рублей. Максимальный бюджет одного проекта – 700 тысяч рублей, - отметили в Агентстве.

Так, в Сенгилеевском районе создадут новый глэмпинг, установят новые объекты в историко-культурном парке «Засечная черта», в том числе арт-объект «Душа байкера».

В селе Троицкий Сунгур Новоспасского района вокруг местного пруда возведут комплекс «Станица Троицкосунгурская». Также появятся два новых туристических маршрута – «К заповедным берегам геопарка «Ундория» и «Назад в СССР».

Кроме того, планируется обновить эколого-краеведческую образовательную тропу к памятнику природы болоту Кочкарь, а участок инвестпроекта «ТЕРМЫ LES» обзаведется новым всесезонным местом отдыха и памятником Волжской рыбе «Volga Big 5».

Помимо этого, в Инзенском районе, около озера Юлово будет оборудована площадка для проведения плановых мероприятий. В рамках спецпроекта в регионе благоустроят экологические тропы «Путешествуем семьей по Ульяновской области».