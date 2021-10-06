В центре Ульяновска улицу Кузнецова будут прокалывать в течение двух месяцев

Коммунальные работы продлятся вплоть до 13 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 октября в центре Ульяновска запустят масштабные работы прокладке кабеля. В городе раскопают участок от гостиницы «Советская» до дома №5 по улице Кузнецова.

Коммунальные работы продлятся вплоть до 13 декабря. Их будут выполнять методом прокола, чтобы не повредить другие коммуникации.

Процесс прокладки кабеля организуют с учетом минимизации влияния на работу предприятий и организаций. Его будут контролировать квартальные уполномоченные.