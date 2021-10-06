Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 13:57

В центре Ульяновска улицу Кузнецова будут прокалывать в течение двух месяцев

Таким методам там проложат кабель
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коммунальные работы продлятся вплоть до 13 декабря

Коммунальные работы продлятся вплоть до 13 декабря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 октября в центре Ульяновска запустят масштабные работы прокладке кабеля. В городе раскопают участок от гостиницы «Советская» до дома №5 по улице Кузнецова.

Коммунальные работы продлятся вплоть до 13 декабря. Их будут выполнять методом прокола, чтобы не повредить другие коммуникации.

Процесс прокладки кабеля организуют с учетом минимизации влияния на работу предприятий и организаций. Его будут контролировать квартальные уполномоченные.