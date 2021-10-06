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Здоровье6 октября 2021 12:03

В Татарстане выявили 73 новых случая COVID-19

В почти половине из них пациентов пришлось госпитализировать, остальные лечатся на дому
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 27 474 человек.

С начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 27 474 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за минувшие сутки было выявлено 73 новых случая COVID-19, все они являются контактными – люди заразились во время общения с близкими и знакомыми, сообщает Минздрав Татарстана.

- 36 человек госпитализировано, 37 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему за сутки больше всего зараженных регистрируется в Казани и Набережных Челнах – 26 и 17 инфицированных соответственно.

Отметим, что за все время с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 27 474 человек, 23 455 из которых, в том числе 58 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 770 скончались в результате болезни.