В Татарстане экологи нашли того, кто сливает буровой раствор в реку Степной Зай

На этом попалась организация, которая занималась земляными работами. Фото: eco.tatarstan.ru

Во время мониторинга в Альметьевском районе около села Тихоновка экологи установили факт сброса бурового раствора в реку Степной Зай. На этом попалась организация, которая занималась на данной территории земляными работами.

- Также зафиксирован неоднократный забор воды с реки при помощи гофрированного шланга, подключенного к мотопомпе для проведения бурения. Кроме того, в восьми метрах от реки, на береговой полосе, была организована несанкционированная стоянка транспорта и его движение транспортных средств, - сообщил в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

По перечисленным фактам в отношении фирмы были составлены три административных протокола: за нарушение правил охраны водных объектов, за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий, за нарушение специального режима осуществления деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта.