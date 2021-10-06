В день футбольного матча Россия – Словакия в Казани автобусы будут ходить до часу ночи

Фото: Алина НИЗАМОВА

В эту пятницу, 8 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в 21.45 состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 – сборная России против сборной Словакии.

В связи с этим общественный транспорт Казани перейдет на усиленный режим работы. Пассажиров будут переводить до часу ночи, а с 20.00 и вовсе увеличат количество подвижных составов.

- Так, будет усилена работа маршрутов, пролегающих через стадион «Ак Барс Арена»: автобусов №№10,10а,18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 55, 60, 62, троллейбусов №№2, 13, трамваев №№5, 5а, 6, - сообщили в комитете по транспорту Исполкома Казани.