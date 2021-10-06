В Набережных Челнах полиция ищет женщину, которая в магазине избила 11-летнюю девочку

За ходом полицейской проверки следит прокуратура. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утверждается, что инцидент в одном из магазинов бытовой техники Набережных Челнов произошел 1 октября. Нападение на ребенка засняла камера, установленная в торговой точке.

На записи видно, как две девочки спокойно рассматривает товар на витрине, к ней подходит женщина с ребенком. Она вцепилась в одну из девочек и повалила ее на пол. Ребенок еще успевает что-то сказать в ответ, но тут же получает от женщины удар ногой по лицу. После этого нападавшая спокойно уходит, а девочка остается сидеть на полу.

Напоследок девочка получает удар ногой по лицу. Фото: скриншот с видео

Известно, что прокуратура уже поручила полиции города провести проверку по данному факту, ее ход на контроль так взял надзорный орган.

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