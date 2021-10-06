Территорию Русско-Немецкой Швейцарии в Казани облагородят посадкой 50 сосен

На территории парка уже растет сосна обыкновенная, поэтому новые саженцы хорошо приживутся на местности. Фото: пресс-служба мэрии Казани

7 октября в Казани состоится посадка 50 саженцев сосны обыкновенной на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Саженцы для участка предоставит студент факультета лесного хозяйства и экологии КГАУ Ильнур Хуснутдинов. Экоактивист содержит в собственном парнике более 200 деревьев. Часть из них будет пересажена в Русско-Немецкую Швейцарию.

На территории парка уже растет сосна обыкновенная, поэтому новые саженцы хорошо приживутся на местности.