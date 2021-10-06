В Ульяновске снесут 12 незаконно размещенных гаражей

До 20 октября владельцы объектов могут снести их самостоятельно. Фото: ulmeria.ru

Власти Ульяновска демонтируют 12 самовольно установленных гаражей. 11 объектов расположены на улице Краснопролетарской, возле дома №10. Одна конструкция находится рядом с домом №28 на улице Почтовой. Сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 октября владельцы объектов могут снести их самостоятельно. По истечении указанного срока власти города демонтируют гаражи и переместят на хранение к дому №9 на 8-м Инженерном проезде.

При компенсации расходов города на снос, транспортировку и хранение собственники смогут забрать своё имущество.