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Общество6 октября 2021 9:46

В Ульяновске снесут 12 незаконно размещенных гаражей

Они расположены на улицах Краснопролетарская и Почтовая
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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До 20 октября владельцы объектов могут снести их самостоятельно. Фото: ulmeria.ru

До 20 октября владельцы объектов могут снести их самостоятельно. Фото: ulmeria.ru

Власти Ульяновска демонтируют 12 самовольно установленных гаражей. 11 объектов расположены на улице Краснопролетарской, возле дома №10. Одна конструкция находится рядом с домом №28 на улице Почтовой. Сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 октября владельцы объектов могут снести их самостоятельно. По истечении указанного срока власти города демонтируют гаражи и переместят на хранение к дому №9 на 8-м Инженерном проезде.

При компенсации расходов города на снос, транспортировку и хранение собственники смогут забрать своё имущество.