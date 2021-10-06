Минздрав Татарстана разъяснил ситуацию с моргами после критики блогера из США

Согласно нормативам, тела усопших родственники могут забрать в течение 72 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве Татарстана не подтвердили слова блогера из Америки о морге Набережных Челнов. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

В комментарии ведомства отмечено, что порядок проведения патологоанатомических вскрытий определен федеральными приказами. Сотрудники моргов неукоснительно соблюдают эти нормативы. Тела усопших родственники могут забрать в течение 72 часов. Чтобы избежать случаев столпотворения и очередей, время выдачи обговаривают заранее.

Также в Минздраве Татарстана подчеркнули, скопление людей происходит из-за того, что, к сожалению, близкие умерших не всегда приезжают вовремя.

Напомним, ранее в соцсетях блогер из США пожаловался на морг в Набережных Челнах. Его ужаснули условия, при которых тела усопших выдают родственникам.