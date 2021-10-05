В Казани водитель «Тойоты» уходя от погони протаранил полицейский автомобиль

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении 28-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 3 октября пьяный водитель автомобиля «Тойота» ехал по дороге в Авиастроительном районе Казани. Когда его попытались остановить сотрудники ГИБДД, мужчина решил скрыться. Началась погоня.

Беглец свернул в садоводческое товарищество и попал там в тупик. Казалось бы ловушка захлопнулась, но лихач пошел напролом. На своей иномарке он несколько раз протаранил преследовавший его полицейский автомобиль. В результате он привел служебную машину в негодность. После этого мужчина бросил «Тойоту» и подался в бега уже на своих двоих. Но полицейские все равно нашли его и задержали – лихач решил спрятаться в принадлежащем ему дачном домике.