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Общество5 октября 2021 14:47

В Набережных Челнах пациенты с высокой температурой стоят на улице в очереди в поликлинику

В самом медучреждении заявляют, что никого из здания не выгоняют
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Людей с симптомами COVID-19 принимают в отдельном кабинете

Людей с симптомами COVID-19 принимают в отдельном кабинете

Фото: Олег ЗОЛОТО

У поликлиники №4 Набережных Челнов участились очереди рядом с фильтром. Пациенты, в том числе с высокой температурой, проводят в ожидании по несколько часов на улице. А людей с симптомами COVID-19 принимают в отдельном кабинете. Сообщают «Челнинские известия».

В медучреждении заявили, что персонал никого из здания не выгоняет. А 4 октября, в начале недели, просто наблюдалось большое количество заболевших. Посетители поликлиники самовольно ждали своей очереди на свежем воздухе. Отдельный кабинет приема работает для пациентов с температурой, кашлем, насморком во избежание контакта и заражения.