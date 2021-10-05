В Набережных Челнах пациенты с высокой температурой стоят на улице в очереди в поликлинику

Людей с симптомами COVID-19 принимают в отдельном кабинете Фото: Олег ЗОЛОТО

У поликлиники №4 Набережных Челнов участились очереди рядом с фильтром. Пациенты, в том числе с высокой температурой, проводят в ожидании по несколько часов на улице. А людей с симптомами COVID-19 принимают в отдельном кабинете. Сообщают «Челнинские известия».

В медучреждении заявили, что персонал никого из здания не выгоняет. А 4 октября, в начале недели, просто наблюдалось большое количество заболевших. Посетители поликлиники самовольно ждали своей очереди на свежем воздухе. Отдельный кабинет приема работает для пациентов с температурой, кашлем, насморком во избежание контакта и заражения.