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Здоровье5 октября 2021 13:42

За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса

Госпитализация понадобилась 21 пациенту
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего по состоянию на 5 октября в Татарстане коронавирус был обнаружен у 27 401 человека.

Всего по состоянию на 5 октября в Татарстане коронавирус был обнаружен у 27 401 человека.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавирусом, в 21 из них пациентам понадобилась гсопитализация, остальные 49 больных будут лечиться на дому, сообщает Минздрав Татарстана.

Что же касается географии распространения инфекции на территории региона, то в этот раз больше всего новых зараженных было выявлено в Казани – 34 человека, и в Набережных Челнах – 19 человек.

Всего по состоянию на 5 октября в Татарстане коронавирус был обнаружен у 27 401 человека, 23 397 из них смогли выздороветь, а 765 скончались в результате болезни.