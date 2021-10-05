За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса

Всего по состоянию на 5 октября в Татарстане коронавирус был обнаружен у 27 401 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавирусом, в 21 из них пациентам понадобилась гсопитализация, остальные 49 больных будут лечиться на дому, сообщает Минздрав Татарстана.

Что же касается географии распространения инфекции на территории региона, то в этот раз больше всего новых зараженных было выявлено в Казани – 34 человека, и в Набережных Челнах – 19 человек.

Всего по состоянию на 5 октября в Татарстане коронавирус был обнаружен у 27 401 человека, 23 397 из них смогли выздороветь, а 765 скончались в результате болезни.