Похоронные бюро Казани отказываются хоронить умерших от COVID-19

До захоронения тела умерших от коронавируса теперь должны проходить через специальную обработку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани ритуальные службы отказываются хоронить умерших от COVID-19. Причина в том, что их сотрудники бояться заразиться. Поэтому погребением таких усопших в городе сейчас занимаются представители моргов. Сообщают «Казанские ведомости».

В целом сама процедура захоронения претерпела изменения с начала пандемии. Раньше тела умерших от COVID-19 заворачивали в полиэтиленовые пакеты и размещали в закрытых гробах. Теперь же применяется еще и специальный раствор для дезинфекции, уменьшающий риск заражения сотрудников морга до минимума. При этом близким и родным таких умерших все равно не советуют находиться в одном помещении с телом.