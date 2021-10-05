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Общество5 октября 2021 11:01

Похоронные бюро Казани отказываются хоронить умерших от COVID-19

Организацией погребения в таких случаях приходится заниматься моргам
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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До захоронения тела умерших от коронавируса теперь должны проходить через специальную обработку.

До захоронения тела умерших от коронавируса теперь должны проходить через специальную обработку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани ритуальные службы отказываются хоронить умерших от COVID-19. Причина в том, что их сотрудники бояться заразиться. Поэтому погребением таких усопших в городе сейчас занимаются представители моргов. Сообщают «Казанские ведомости».

В целом сама процедура захоронения претерпела изменения с начала пандемии. Раньше тела умерших от COVID-19 заворачивали в полиэтиленовые пакеты и размещали в закрытых гробах. Теперь же применяется еще и специальный раствор для дезинфекции, уменьшающий риск заражения сотрудников морга до минимума. При этом близким и родным таких умерших все равно не советуют находиться в одном помещении с телом.