12-летняя жительница Набережных Челнов стала полуфиналисткой вокального шоу «Ты супер!»

Анастасия занимается вокалом с четырех лет. Фото: скриншот

Юная жительница Набережных Челнов прошла в полуфинал вокального шоу «Ты супер!». 12-летняя Анастасия Маннапова смогла покорить судей исполнением песни «Как жизнь без весны» из кинофильма «Гардемарины, вперед!».

Как рассказали в программе с участием детей, оставшихся без попечения родителей, Анастасия занимается вокалом с четырех лет. Ее мать лишена родительских прав. Девочку воспитывает бабушка. Но мать иногда общается с дочерью.

Выступление Насти прокомментировал композитор Игорь Крутой. Он отметил, что его многое связывает с Татарстаном, и признался республике в любви. Крутой также заявил, что будущее региона – за такими людьми, как Анастасия Маннапова.