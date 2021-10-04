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Здоровье4 октября 2021 18:22

В Татарстане подтвердили сразу восемь новых смертей от коронавируса

Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 765
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Очередными жертвами инфекции стали один мужчина и семь женщин.

Очередными жертвами инфекции стали один мужчина и семь женщин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 октября в республике подтвердили еще восемь смертей от коронавируса, сообщили в Минздраве Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - рассказали в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали 72-летний мужчина, а также 93-х, 90-та, 82-х, 81, 66-ти, 61 и 50-ти летние женщины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 765.