Житель Чувашии хотел помочь другу и погиб в траншее

С места происшествия. Фото: СУ СКР Чувашии

Днем 3 октября в города Алатырь при прокладке труб канализации к одному из домов в траншее произошел обвал грунта. В этот момент там находился 35-летний местный житель. Мужчину насмерть засыпало землей. Сообщает следственный комитет Чувашии.

- По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - также отметили в ведомстве.

На данный момент следователи выяснили, что погибший решил бесплатно помочь другу в прокладке труб. Для этого он спустился на дно траншеи, где в один из моментов и произошел обувал грунта.